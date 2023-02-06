جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، وصفته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى.
فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دمار بقلعة غازى عنتاب التاريخية فى تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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