دمار بقلعة غازى عنتاب التاريخية فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، وصفته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأنه الأقوى منذ مئة عام، حيث بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وانهارت مئات المبانى.

فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.