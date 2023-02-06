بعد الزلزال .. انفجار فى خط غاز بـ هاطاى التركية ونشوب حريق هائل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لهيئة الكوارث التركية، ضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل نحو 284 شخصا وإصابة نحو 440 آخرون، وانهارت مئات المبانى، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج.
ووصفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال العنيف الذى بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر،
وضرب جنوب تركيا فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.
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