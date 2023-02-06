العالم اليوم - مأساة في باريس.. الضحايا 7 أطفال ووالدتهم

انتم الان تتابعون خبر مأساة في باريس.. الضحايا 7 أطفال ووالدتهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 10:22 صباحاً - قضى 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم ليل الأحد الإثنين بحريق في منزلهم في شارلي سور مارن على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق باريس، على ما أفادت الشرطة وعناصر إطفاء.

وانتُشل الوالد، الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونُقل الى المستشفى، كما أضاف المصدران.

وأوضحت الشرطة أن الأطفال، وهم 5 فتيات وصبيان، والوالدَين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق.

وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12:52 صباحا بالتوقيت المحلي، وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح وفقا للشرطة.

وتعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15-16 ديسمبر، قتل فيها 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بحريق مبنى من 7 طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون.