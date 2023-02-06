زلزال تركيا.. 76 وفاة و440 وإصابة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة -حسبما أفاد تليفزيون "تى أر تى" التركى، اليوم الإثنين، أن الزلزال الذى بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب على عمق 7 كيلومترات، وأعقبه هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 ضربت منطقة تقع جنوب شرق ولاية غازى عنتاب.

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