زلزال تركيا.. تهدم 65 بناء فى عثمانية و19 بأورفا

جدة - نرمين السيد - أعلن والى مقاطعة عثمانية التركية، اليوم الإثنين، تهدم 65 بناء فى المدينة جراء الزلزال العنيف الذى ضرب جنوب تركيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أعلن والى مقاطعة أورفا، تهدم 19 بناء فى المدينة وتسجيل 29 ضحية حتى الآن. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت إدارة الكوارث التركية تسجيل 66 هزة ارتدادية، اليوم الإثنين، فى أعقاب الزلزال العنيف الذى ضرب جنوب تركيا. وطالب رئيس الهلال الأحمر التركى، المواطنين بتبرع عاجل بالدم فى كامل تركيا. وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل نحو 76 شخصا وإصابة نحو 440 آخرون، وانهارت مئات المبانى، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية. ووصفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال العنيف الذى ضرب جنوب تركيا فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.

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