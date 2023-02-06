الرئيس الأمريكى يوجه بتقديم المساعدات للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء الحكومة الاتحادية؛ بتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال فى تركيا وسوريا، وتقييم خيارات الاستجابة للأكثر تضررًا فى زلزال اليوم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن البيت الأبيض.





وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل نحو 76 شخصا وإصابة نحو 440 آخرون، وانهارت مئات المبانى، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.

كما ضرب زلزال قوى شمال غرب سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذى ضرب محافظات عدة إلى 237 وفاة و639 إصابة على الأقل، معظمهم فى حلب وحماة واللاذقية وطرطوس.

وفى بيان له، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن الزلزال المدمر، الذى وقع اليوم فى تركيا وسوريا، وأكد البيت الأبيض: "نحن على استعداد لتقديم أى مساعدة مطلوبة".