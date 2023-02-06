رئيس الهلال الأحمر التركى يطالب بتبرع عاجل بالدم فى كامل البلاد

جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال قوى تركيا، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل نحو 76 شخصا وإصابة نحو 440 آخرون، وانهارت مئات المبانى، فيما تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى فى شوارع تغطيها الثلوج، وفقًا لهيئة الكوارث التركية.
ووصفت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال العنيف الذى ضرب جنوب تركيا فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.
كما ضرب زلزال قوى شمال غرب سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذى ضرب محافظات عدة إلى 237 وفاة و516 إصابة، معظمهم فى حلب وحماة واللاذقية وطرطوس.
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