237 وفاة.. ارتفاع كبير فى ضحايا الزلزال بسوريا

جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال عنيف محافظات عدة في سوريا، اليوم الإثنين، حيث سقط الضحايا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

زلزال اليوم فى الشرق الأوسط

وكان معاون وزير الصحة السورية الدكتور أحمد ضميرية قد أكد -فى وقت سابق- أنه تم رفع الجاهزية فى أقسام إسعاف المستشفيات فى كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التى تقوم بنقل الإصابات، لافتا إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد المستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.