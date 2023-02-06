كندا: أولى دبابات «ليوبارد 2» وصلت بولندا تمهيدًا لإرسالها إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت أناند -فى تغريدة على "تويتر"- "وصلت إلى بولندا أول دبابة قتال رئيسية كندية من طراز "ليوبارد 2" التى تبرعنا بها لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين.

وأضافت وزيرة الدفاع الكندية فى تغريدتها "جنبا إلى جنب مع حلفائنا، سنقوم قريبا بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام هذه المعدات"، وأن كندا ستستمر فى دعم أوكرانيا والوقوف إلى جانبها.

يُشار إلى أن كندا أعلنت الأسبوع الماضى أنها ستنضم إلى "تحالف دبابات" دولى وتنقل أربع دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، كما وافقت كندا أيضا على شراء منظومة الدفاع الجوى "ناسامز" و200 مركبة مدرعة لأوكرانيا.

فى سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة "سومى" الأوكرانية، أن القوات الروسية فتحت النيران على ثلاثة تجمعات فى المنطقة، حيث تم تسجيل ما مجموعه 17 انفجارا.

ونقلت "يوكرينفورم" عن الإدارة القول: "إن الروس أطلقوا قذيفة هاون على بلدة إسمان كما استخدموا قذائف الهاون لمهاجمة مجتمع سيردينا-بودا حيث تم الإبلاغ عن أربعة انفجارات".

وفى مُجمع "دروجبا" تم تسجيل حوالى 12 وابلًا فرديًا من النيران الآلية بالقرب من إحدى القرى المحلية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن عدد الإصابات أو الخسائر فى الأرواح.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.