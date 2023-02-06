الأقوى فى 100 عام.. «الجيولوجى الأمريكية» تتحدث عن زلزال تركيا

جدة - نرمين السيد - زلزال اليوم
وقال كارل لانج، الأستاذ المساعد فى كلية علوم الأرض والغلاف الجوى بجامعة جورجيا للتكنولوجيا -لشبكة "سى إن إن" الأمريكية- "المنطقة التى ضربها الزلزال معرضة للنشاط الزلزالى، لكن هذا الزلزال أكبر مما حدث فى أى وقت مضى لاسيما أنه قريب من سطح الأرض".
وتسبب الزلزال الذى بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر فى مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين فى تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين فى سوريا، وتدمير العديد من المبانى.
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