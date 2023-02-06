«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تقدم القوات الروسية فى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "بينما تخلو الحرب الروسية الأوكرانية نحو عامها الثانى، يحاول كلا الطرفين توسيع السيطرة الميدانية فى العديد من المواقع الاستراتيجية عبر جبهات القتال المختلفة".

وأضاف: "مدينة باخموت فى شرق أوكرانيا باتت الهدف الأكبر أهمية لموسكو، بينما تقاوم قوات كييف فى مواقعها العسكرية التى تتمركز حول مدينة دونتسيك".

وأشار التقرير إلى أنه "فى السياق ذاته تنقل القوات الأوكرانية الآليات الثقيلة من محور باخموت ومحاور أخرى إلى محور مدينة أوجليدار، حيث يدعم الجيش الأوكرانى قواته البشرية فى المدينة عبر تعزيزات تتضمن مزيدا من الجنود نظرا لإخفاق المقاتلين فى إخفاء مدافع هوتزر الأمريكية ومستودعات الذخيرة؛ التى أصبحت هدفا للمقاتلات الروسية الحاضرة فى محور دونباس بشكل دائم".

وتابع تقرير "القاهرة الإخبارية": "أما فى باخموت فتسعى القوات الروسية إلى إحكام السيطرة على المدينة والمناطق المحيطة، حيث أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية أن قتال شوارع لا يزال مستمرا فى الأجزاء الشمالية من المدينة، وأن قواته تحاصر باخموت من الناحية الجنوبية الغربية، من جانبها أفادت وزراة الدفاع الأوكرانية أن عزلة باخموت آخذة فى التزايد بعد إحراز لقوات الروسية تقدما".