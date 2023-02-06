العالم اليوم - قوة الدولار ومخاوف الفائدة تبقي الذهب دون 1900 دولار

انتم الان تتابعون خبر قوة الدولار ومخاوف الفائدة تبقي الذهب دون 1900 دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 09:24 صباحاً - عوضت أسعار الذهب بعض خسائرها الاثنين لكن قوة الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة أبقت المعدن الأصفر دون مستوى 1900 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1876.61 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1888.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية 517 ألف وظيفة وهو ما يزيد بكثير عن تقديرات بأن تبلغ 185 ألفا. وتراجع معدل البطالة إلى 3.4 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 53 عاما ونصف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.47 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.45 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1628.63 دولار.