العالم اليوم - مدمر أم ضعيف.. كيف يتم احتساب قوة الزلازل؟

انتم الان تتابعون خبر مدمر أم ضعيف.. كيف يتم احتساب قوة الزلازل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 09:24 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، صباح الاثنين، قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، بحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

وبحسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض فإن قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وصل إلى 7.7 درجة، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

كيف تحدث الزلازل؟

تُعد الزلازل من أكثر الظواهر الطبيعيِّة تدميرًا، حيثُ يتكون سطح الأرض من صفائح تكتونيّة تقع تحت سطحها وتحت المحيطات، والزلازل عبارة عن اهتزازات مُفاجئة لسطح الأرض ناتجة عن تفريغ للطاقة المُختزنة في القشرة الأرضيّة على شكل موجات زلزالية ينتُج عنها حدوث كسر في طبقاتِ الأرض، وتتسبب في حدوث الزلزال.

وتتراوح الزلازل من حيثُ شدتها، إلى زلازل ضعيفة بحيث لا يمكن الشعور بها، وإلى زلازل تكون عنيفة يشعر الناس بها وتكون لها تأثير كبير من تدمير وغيرها، ويتم استخدام كلمة زلزال لوصف أي حدث زلزالي يُولد موجات زلزالية سواءً كان طبيعيًّا أو ناجمًا عن النشاطات الإنسانيّة

ما هي أنواع الزلازل؟

الزلازل التكتونية: ويكون السبب الرئيس فيها حركات تكتونية وأرضية، وتحدث هذهِ الحركات التكتونية عند حدود الصفائح، ويوجد ثلاث أنواع من حدود التصادم؛ التحويل، والمتقاربة، والمتباعدة، عند حدود التحويل تكون حركة الصفائح جانبيّة مما ينتج عن حركتهما إنزلاق لأحد الصفيحتان ، وعند الحدود المتقاربة عندما تلتقي صفيحتان تكتونيتان ببعضهما البعض بشكل مباشر يحدث تصادم بينهما وتتكسر الصفيحتان، وينتج عنها تشكُل سلسلة من التلال ويتطور عبرها الجبال والبراكين، وعند حدود التصادم يحدث عند التقاء صفيحتان مما يؤدي إلى تصادمهما وينتج عنها تكسر في القشرة، والتي تمتلئ بالصهارة فتندلع الحمم والمواد المنصهرة والحطام فوق المناطق المحيطة ويُنتج بركانًا.

الزلازل البركانية: الزلزال البركاني عادة ما يكون أصغر بكثير من الزلزال التكتوني وينتج عن القوى التكتونية التي تحدث بالتزامن مع النشاط البركاني، ويحدث بسبب زيادة ضغط الصفائح التكتونية مما يجبر الصهير بالتحرك تحت الأرض، وهذه الحركة قادرة على أن تحدث زلازل، ويُمكن أن تكون هذه الزلازل بمثابة إنذار مبكر للانفجارات البركانية.

زلازل اصطناعية: تكون هذهِ الزلازل ناتجة عن تأثير النشاطات البشريّة، وهي زلازل ناتجة عن الانفجارات النووية أو الكيميائيّة، وعن الألغام الأرضية التي تسبب موجات زلزالية ناتجة عن انفجار الصخورعلى سطح الأرض.

كيف نقيس الزلازل؟

هناك طريقتان يمكننا من خلالهما قياس قوة الزلزال، المقدار والشدة، حيث يتناسب الحجم مع الطاقة التي يطلقها الزلزال عند البؤرة، ويتم حسابه من الزلازل المسجلة بواسطة أداة تسمى جهاز قياس الزلازل، كما يتم تمثيله بالأرقام العربية (مثل 4.8 ، 9.0).

حجم الزلازل

يتم التعبير عن حجم الزلزال بأعداد صحيحة وكسور عشرية، فعلى سبيل المثال، زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هو زلزال متوسط، و6.3 هو زلزال قوى، نظرًا للأساس اللوغاريتمي للمقياس، فإن كل زيادة في الحجم تمثل زيادة قدرها 10 أضعاف في السعة المقاسة كما تم قياسها على مخطط الزلازل.

يذكر أن مقياس ريختر بعد أحد أكثر الطرق المُستخدَمة بشكلٍ واسع لقياس قوة الزلازل، ويرجع الفضل فيه إلى العالم تشارلز ريختر الذي قدّمه في عام 1934، ويعتمد هذا المقياس على سعة أكبر موجة مُسجَّلة من قِبل نوع مُحدَّد من أجهزة قياس الزّلازل، بالإضافة إلى المسافة بين مركز الزلزال وجهاز القياس.

على أي أساس نقيِّم الزلازل قوية أم ضعيفة أم متوسطة؟

بحسب موسوعة "بريتانيكا"، يقيم مقياس ريختر قوة الزلازل بناء على درجتها وهي..

زلزال مجهري: يصنف الزلزال بأنه ضغيف أو مجهري إذا كان حجمه أقل من 1.0 إلى 2.9 ريختر، وهو لا يحدث تأثيرات بشكل عام ولا يشعر به الناس، ويحدث في السنة أكثر من 100 ألف مرة. زلزال طفيف: يصبح الزلزال طفيفا عندما يبلغ حجمه من 3.0 إلى 3.9 ريختر، وهو يشعر به كثير من الناس، ولا يحدث ضرر، ويتكرر حدوثه من 12 ألف إلى 100 ألف مرة في السنة. زلزال ضعيف: يصبح الزلزال ضعيفا عندما يبلغ حجمه 4.0 إلى 4.9 ريختر، ويشعر به الجميع، ويتكرر حدوثه من ألفين إلى 12 ألف مرة في السنة. زلزال معتدل: تصبح قوة الزلزال معتدلة عندما يبلغ حجمه 5.0 - 5.9 ريختر، ويحدث أضرارا في الأبنية الضعيفة وهو يتكرر حدوثه من 200 إلى 2000 مرة في السنة. زلزال قوي: يصبح الزلزال قويا إذا بلغ حجمه من 6.0 إلى 6.9 الفئة، ويحدث أضرارا معتدلة في المناطق المأهولة بالسكان، ويتكرر من 20 إلى 200 مرة في السنة. زلزال كبير: يصبح الزلزال كبير في حال كان حجمه 7.0 إلى 7.9 ريختر، ويحدث أضرارا جسيمة على مساحات واسعة، وخسائر بشرية، وهو يتكرر حدوثه من 3 إلى 20 مرة في السنة. زلزال كارثي مدمر: يصبح الزلزال مدمرا عندما يبلغ مستوى حجمه 8.0 ريختر فما فوق، ويحدث دمارا شديدا وخسائر في الأرواح على مساحات واسع، ويتكرر حدوثه أقل من 3 مرات في السنة.

أقوى الزلازل المدمرة في العالم خلال المئة عام الماضية: