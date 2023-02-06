مراسل «القاهرة الإخبارية» فى أنقرة: الوضع كارثى والبحث عن ضحايا تحت الأنفاض

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل القاهرة الإخبارية، فى تغطية حية من أنقرة، إن الوضع كارثى وعمليات الإنقاذ محدودة بسبب انتشار الدمار هناك، مؤكدا أنه جار البحث على ضحايا تحت الأنقاض.

وأوضح، أنه هناك الكثير من الضحايا وفقا للمعلومات الرسمية التى ترد أولا بأول، مشيرا إلى أن هناك توجيهات للجيش والشرطة للتعامل مع الموقف.

وقال إن هناك بعض المبانى سقطت فى عدد من الولايات التركية، مشيرا إلى أن الزلزل كان قويا وتجاوز الدقيقة.

وهز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبى تركيا فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر.