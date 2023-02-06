جدة - نرمين السيد - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى بيروت، إن هناك حالة من الذعر سادت بين سكان لبنان وخاصة فى العاصمة بيروت، بسبب الزلزال الذى وقع فى تركيا وشعر به سكان لبنان.





وأضاف سنجاب خلال مكالمة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن بيروت تحديدا بها المبانى شاهقة الارتفاع، وكان الشعور بالهزة الأرضية فى هذه المبانى المرتفعة. وأشار إلى أن العديد من المواطنين هرعوا إلى الشوارع بحثا عن ملاجئ آمنة خاصة مع تكرار الهزات الأرضية، مؤكدا أن هذه الهزة الأرضية لم يعتدها سكان لبنان من قبل على مدار العشر سنوات الأخيرة. وهز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبى تركيا فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية فى لبنان: المواطنون هرعوا إلى الشوارع بسبب الزلزال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.