العالم اليوم - بداية خضراء لأسواق النفط بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر بداية خضراء لأسواق النفط بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 07:20 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، الاثنين بعد أن هبطت نحو ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى الرغم من هيمنة مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الأحد أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

وقال إنه اعتمادا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها(أوبك+) إعادة تقييم قرارهم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى عام 2023.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر بالهند "إذا ارتفع الطلب بقوة وإذا تعافى الاقتصاد الصيني، فإنني أري أنه ستكون هناك ضرورة كي تنظر دول أوبك + في سياساتها (الإنتاج)".

تحرك الأسعار

زادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2 بالمئة إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 0022 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا بزيادة 0.2 بالمئة أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3 بالمئة، الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.