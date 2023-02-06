«القاهرة الإخبارية»: سقوط ضحايا فى تركيا بسبب زلزال اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك بعض المبانى سقطت فى عدد من الولايات التركية، مشيرا إلى أن الزلزل كان قويا وتجاوز الدقيقة.
وأوضح، أنه لم يتم حتى الآن حصر الضحايا تحت الأنقاض، مؤكدا أن وزير الداخلية التركى وجه بأخذ التدابير اللازمة.
وهز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبى تركيا فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر.
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