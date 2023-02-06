العالم اليوم - حصيلة مبدئية لقتلى زلزال "كهرمان مرعش" في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 06:22 صباحاً - قُتل 53 شخصًا على الأقلّ في محافظتَي عثمانية (جنوب) وشانلي أورفا (جنوب شرق) بعد زلزال بقوّة 7.8 درجات ضرب المنطقة، حسب ما قال حاكما المحافظتَين.

وقال صالح أيهان حاكم شانلي أورفا لتلفزيون "إن.تي.في" التركي إنّ 10 أشخاص لقوا حتفهم. من جهتها، أفادت وكالة الأناضول بسقوط 5 قتلى على الأقلّ في محافظة عثمانية. وفي سوريا، قتل نحو 50 شخصا من جراء زلزال تركيا القوي في أنحاء متفرقة من البلاد. تفاصيل زلزال "كهرمان مرعش" هز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.

قال شاهد من رويترز في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ. زلازل تركيا تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

في أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالي خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

يناير 2020 شهد أيضا زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

في أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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