العالم اليوم - زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع الميداني في دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع الميداني في دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 05:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لإطلاق عمليتها العسكرية في بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك.. معارك ضارية... لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل... لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر".

وأوضح أن روسيا تمارس ضغوطا متزايدة "لتعويض هزائمها في العام الماضي. نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة. (وتمارس روسيا) أيضا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات".

وزير جديد للدفاع

وأعلن رئيس كتلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البرلمان، تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية في منصب وزير الدفاع.

وأوضح ديفيد أراخاميا أن كيريلو بودانوف سيتولى وزارة الدفاع، بدلا من أوليكسي ريزنيكوف، الذي تم "نقله إلى منصب وزاري آخر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المعارك في عدد من المناطق الأوكرانية، إذ كشفت مجموعة فاغنر الروسية، الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمالي مدينة باخموت.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية قبل أيام، أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على البلاد قبل نهاية الشهر.

وحذر ريزنيكوف قبل نقله من الوزارة من أن روسيا تجهز 500 ألف جندي من أجل هذا الهجوم الواسع.