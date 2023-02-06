العالم اليوم - أوروبا تحظر الديزل الروسي.. الأهداف والتداعيات العالمية

انتم الان تتابعون خبر أوروبا تحظر الديزل الروسي.. الأهداف والتداعيات العالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 03:22 صباحاً - فرضت أوروبا حظرا يوم الأحد على واردات وقود الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررة الأخرى، مما يقلل الاعتماد على الطاقة في موسكو، وسعيا إلى زيادة عرقلة أرباح الكرملين من الوقود الأحفوري كعقوبة على موسكو لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.