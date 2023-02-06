العالم اليوم - ليبيا.. تحركات لإنشاء تحالف "ميليشياوي" غربي البلاد

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. تحركات لإنشاء تحالف "ميليشياوي" غربي البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 03:22 صباحاً - وسط استعدادات في ليبيا لوضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات هذا العام، تطل قيادات مليشياوية، منها الإرهابي شعبان هدية، المعروف بـ"أبو عبيدة الزاوي"، لخلق تحالف جديد، قد يعيد أزمة البلاد لمربع الصفر.

أبو عبيدة الزاوي، أحد مؤسسي "الجماعة الليبية المقاتلة" الإرهابية، المختفي عن الأضواء منذ فترة، عاد للمشهد الليبي، ساعيا لاستعادة قنوات الاتصال مع قادة مجموعات مسلحة ومليشيات بالمنطقة الغربية، وفق ما ذكرته مصادر لموقع "دوت الخليج".

ترتيبات التحالف الجديد

من المنتظر أن تكون المحطة الأولى لـ"الزاوي" في مدينة زوارة ليلتقي عددا كبيرا من قادة المليشيات، ثم يتوجه إلى منطقة الحرشة في مدينة الزاوية، مسقط رأسه، حيث تجري الترتيبات على قدم وساق لعقد لقاء آخر موسع، وفق المصادر.

رغم العلاقات الجيدة التي تجمع الزاوي بالمجموعات المسلحة في الزاوية ومدن أخرى فإنه ما زالت هناك خلافات.

تاريخ من الإرهاب

للزاوي سجل حافل في تكوين التنظيمات الإرهابية في الخارج، وإنشاء فروع لها داخل ليبيا، وضم ليبيين إليها، واستغلالها في إسقاط مؤسسات الدولة.

التحق الزاوي بتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان تحت قيادة زعيمه السابق أسامة بن لادن، خلال تسعينيات القرن الماضي، وتولى مهمة تجنيد وجلب الليبيين.

شارك في تشكيل فرع تنظيم القاعدة الإرهابي داخل ليبيا، المعروف بـ"الجماعة الليبية المقاتلة".

بعد احتجاجات فبراير عام 2011 التي أسقطت نظام حكم العقيد معمر القذافي، أصبح الزاوي أحد أبرز أمراء الحرب المعروفين في الزاوية والمنطقة الغربية، ومسؤولا عن غرفة عمليات مشتركة للجماعات المسلحة.

له دور بارز في العملية المسماة بـ"فجر ليبيا" في عام 2014، التي نفذتها مليشيات ضد الجيش الليبي في غرب البلاد، رفضا منها لنتائج الانتخابات التشريعية التي أسقطت الكثير من مرشحي المليشيات.

وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مدنيين في طرابلس ورشفانة والزاوية وصبراتة وصرمان.

دور بلحاج

- تأتي تلك التحركات ضمن خطة كبيرة بدأت منذ عودة القيادي في "الجماعة الليبية المقاتلة" عبد الحكيم بلحاج، وفق المسؤول الإعلامي بالجيش الوطني الليبي حامد العمامي.

- منذ عودة بلحاج من الخارج في أبريل 2022، وهو ينشط في عقد لقاءات مع المليشيات المسيطرة على المشهد في طرابلس للتنسيق.

- يجمع "الزاوي" بـ"بلحاج" علاقة صداقة قوية منذ وجودهما ضمن صفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان، ويقول العمامي إنهما يستغلانها في التخطيط لتشكيل "تنظيم إرهابي" جديد في شمال إفريقيا، استغلالا لتمدد فروع لتنظيمي القاعدة وداعش في عدة دول بالقارة جنوب الصحراء.

سبق أن أصدر مكتب النائب العام في طرابلس مذكرة قبض على 6 متطرفين من بينهم الزاوي وبلحاج.

الاستعداد للانتخابات

في يناير الماضي، تحدث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن إمكانية إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل بعد التوصل لقاعدة دستورية بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة.

ويتبقى على الانتهاء من هذه القاعدة التي ستجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حسم نقاط الخلاف الباقية بين المجلسين فيما يخص مسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهي الخلافات التي استغلتها المليشيات لتعطيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.