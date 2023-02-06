سنجر يكشف لـ «القاهرة الإخبارية» سبب إرسال أمريكا صواريخ لقواتها باليابان

جدة - نرمين السيد - وأوضح سنجر فى مداخلة لبرنامج "هذا المساء" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأزمنة السابقة فى العلاقات الصينية كانت قائمة على الاحتواء التجارى.
وأضاف سنجر أن هناك بعدا عن النظرية الليبرالية والدخول فى تحالف دفاعى وسباق تسلح، للانقضاض على الصين من كافة الجبهات.
وتابع سنجر أن زيادة الانفاق الدفاعى لليابان إلى 300 مليار دولار والسعى لشراء 500 صاروخ توماهوك، يحمل أن أمريكا تقييمها للعلاقات مع الصين تقييم سلبى.
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