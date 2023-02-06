وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تلامس الـ600 متر فى المناطق الشمالية.
وأوضحت أن العاصفة تبدأ بالانحسار التدريجى اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء المقبل وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدى إلى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.
وحذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة.
وأشارت إلى أن طقس الغد غائم وعاصف مع رياح قوية، كما يرتفع موج البحر فيقارب الـ5 أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطارغزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتتشكل السيول الجارفة على الطرقات كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1000 متر نهاراً وتلامس الـ850 مترا خلال الليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاصفة «فرح» تشتد على لبنان بأمطار غزيرة وعواصف وثلوج ورياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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