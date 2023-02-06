القاهرة الإخبارية: وفاة 4 وإنقاذ 39 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل اليونانى إن أربعة مهاجرين، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليروس فى جنوب شرق بحر إيجه يوم الأحد.
وقال مسؤول بخفر السواحل اليونانى إن القوات انتشلت جثمان امرأة وأنقذت 39 مهاجرا على الأقل كانوا قد أبحروا من تركيا بحسب رواياتهم.
وأوضح خفر السواحل أن الأطفال الثلاثة لقوا حتفهم بعد نقلهم إلى المستشفى.
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