محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: لهذا السبب لا تتعاون الأحزاب فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال بوردوم، خلال استضافته فى برنامج "عين على أمريكا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لسوء الحظ فإن هذا الأمر يتعلق بالمال، ومن يريد أن يربح أكثر.
وأضاف: "عندما يكون هناك بعض القطاعات المختلفة، فإن الأمر يتحول إلى الرغبة فى تحقيق المال أكثر".
وتابع: "بعض الأشخاص يقارنون بين فرص العمل المتاحة لأفراد الحزبين، وهو ما يؤدى إلى نوع من التشوش، يتسبب بالتبعية فى أعمال العنف السياسى".
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