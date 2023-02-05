محلل للقاهرة الإخبارية: الإعلام الغربى يفتقد للأمانة فى تغطية حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال حميد، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، فى برنامج مطروح للنقاش مع الإعلامية إيمان الحويزى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان من المنتظر أن يكون الإعلام الغربى صادقا، ولكن الأمر بالنسبة له كان مسيسا.

وأضاف، أن الأمر وصل إلى إنحياز إلى درجة فاقت العقل، لأنه عندما يتعارض العالم الافتراضى والإعلام مع الواقع يصبح هناك خلل يجب مراجعته.

وتابع: "الإعلام الغربى صدر الأمر على أنه انتصار كاسح لأوكرانيا وهزيمة نكراء لروسيا، لكن على أرض الواقع فإن روسيا تسيطر على أربع مقاطعات كبيرة فى أوكرانيا، فى نفس الوقت الذى تصعد فيه عملة روسيا مقابل عملة الدولار، كما أن حدث نقص فى السلع فى بعض الدول الغربية، وفى نفس الوقت لم تعانى روسيا من نفس المشكلات، ما يعنى أن هناك نوعا من الانتصار الروسى، على عكس ما يظهره الإعلام الغربى".