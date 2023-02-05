العالم اليوم - أوكرانيا تعيّن وزيرا جديدا للدفاع قبل "الهجوم الروسي الكبير"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 11:26 مساءً - أعلن رئيس كتلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البرلمان، تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية في منصب وزير الدفاع.

وأوضح ديفيد أراخاميا أن كيريلو بودانوف سيتولى وزارة الدفاع، بدلا من أوليكسي ريزنيكوف، الذي تم "نقله إلى منصب وزاري آخر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المعارك في عدد من المناطق الأوكرانية، إذ كشفت مجموعة فاغنر الروسية، الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمالي مدينة باخموت.

ولم يذكر موعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة. ولم يصدر تعليق فوري من ريزنيكوف.

وقال أراخاميا في تطبيق المراسلة تيلغرام: "الأوقات والظروف تتطلب تقوية وإعادة تجميع. هذا ما يحدث الآن وسيحدث في المستقبل .. العدو يستعد للهجوم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا وإعادة ما هو لنا."

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية قبل أيام إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على البلاد قبل نهاية الشهر.

وحذر ريزنيكوف قبل نقله من الوزارة من أن روسيا تجهز 500 ألف جندي من أجل هذا الهجوم الواسع.