القاهرة الإخبارية.. واشنطن: نقيم الوضع بعد إنذار إيطالى بهجوم قرصنة عالمى

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء من تواصل وشدة الهجمات السيبرانية فى عام 2023 عبر ما يسمى بهجمات "طلب الفدية" أو "التزييف العميق" أو الهجمات البرمجية الخبيثة. ودعا الخبراء لضرورة اليقظة التامة عبر تأهيل الكوادر البشرية وتحديث أنظمة وبرمجيات الحماية بصورة مستمرة بالإضافة إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعى لمواجهة الهجمات السيبرانية.

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