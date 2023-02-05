محلل استراتيجى بالحزب الجمهورى للقاهرة الإخبارية: أمريكا تعيش وضعا متأزما

جدة - نرمين السيد - وقال "بوردرم"، خلال استضافته فى برنامج "عين على أمريكا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الولايات المتحدة تعيش بعض الأزمات والمشكلات، لأن بعض الأشخاص يحبون المشاركة فى عدد من الفعاليات والأحداث دون الابتعاد عن الانخراط فى أزمات المجتمع.
وأضاف، أنهم ينشرون معلومات خاطئة تؤثر على فكر الأشخاص، وتصبح لديهم عاطفة مبالغ فيها، ما يؤدى بهم إلى ارتكاب الأفعال العنيفة.
وتابع: "لدينا منظور ووجهات نظر مختلفة، ونحن لسنا فى وضع متماسك بشكل كبير، لأن كل حزب لديه حلول مختلفة للأمور".
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