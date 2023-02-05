محلل الحزب الديمقراطى للقاهرة الإخبارية: الأمريكيون يتورطون بالعنف السياسى

جدة - نرمين السيد - وقال "باتيلو"، خلال ظهوره عبر "سكايب"، فى برنامج "عين على أمريكا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشعب بشكل عام يتورط فى بعض أعمال العنف السياسى.
وأضاف: "هناك بعض الأحداث التى واجهناها مثل الانفجارات والأزمات السياسية، وعندما ننخرط فى مثل هذه الأحداث، ربما يضع الكثير من التعقيدات".
وتابع: "التورط فى الصراعات العنيفة لن يؤدى إلى حل بناء، منذ عهد هيلارى كلينتون، كان هناك بعض الأحداث والجهود المضنية لإرساء السلام والود بين كافة أطراف الشعب، دون الإنخراط فى الصراعات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكى".
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