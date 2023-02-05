أوكرانيا لـ القاهرة الإخبارية: نتلقى الكثير من الدعم لتفادى التوغل الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم تحسبا لأى توغل روسى فى المناطق الشمالية أيضا.

وتابع، أن المساعدات تأتى من الولايات المتحدة الأمريكية والتى شكلت مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الصواريخ دقيقة للغاية ويمكنها المناورة وإصابة الأهداف بدقة.

وأردف، أن رئيس الحكومة الأوكرانية طالب بالدعم الكبير من التحالف الدولى، وإرسال الدبابات بصورة سريعة، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون على استخدام الدبابات فى بريطانيا.