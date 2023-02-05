جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم تحسبا لأى توغل روسى فى المناطق الشمالية أيضا.
وتابع، أن المساعدات تأتى من الولايات المتحدة الأمريكية والتى شكلت مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الصواريخ دقيقة للغاية ويمكنها المناورة وإصابة الأهداف بدقة.
وأردف، أن رئيس الحكومة الأوكرانية طالب بالدعم الكبير من التحالف الدولى، وإرسال الدبابات بصورة سريعة، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون على استخدام الدبابات فى بريطانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا لـ القاهرة الإخبارية: نتلقى الكثير من الدعم لتفادى التوغل الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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