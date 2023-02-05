العالم اليوم - روسيا تتهم أوكرانيا بـ"التخطيط لافتعال عملية وهمية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 09:22 مساءً - اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف، الأحد، بـ"التحضير لافتعال عملية وهمية، يتم خلالها تفجير عدد من المباني في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ثم اتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب واستهداف للمدنيين".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "كييف تخطط لتفجير 3 مباني طبية (مستوصفان ومستشفى)، ثم اتهام روسيا بارتكاب هجوم متعمد مزعوم على أهداف مدنية"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت: "قصف المؤسسات الطبية سيُصور على أنه عمل وحشي جديد ترتكبه القوات الروسية، الأمر الذي يتطلب ردا من المجتمع الدولي والإسراع في تزويد كييف بالصواريخ بعيدة المدى، لشن ضربات على الأراضي الروسية".

ولم تقدم وزارة الدفاع أي دليل على هذه المزاعم التي أوردتها في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما لم ترد كييف حتى الآن عليها.

وكانت الشرطة الأوكرانية قد قالت، إن "صاروخا روسيا أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل" عندما أصاب مبنى سكنيا في مدينة كراماتورسك، الخميس.

ولم تعلق روسيا علانية على تلك الضربة، لكنها لطالما نفت استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وتقول كييف وحكومات غربية إن مئات المدنيين قتلوا في ضربات صاروخية روسية على مواقع سكنية في أنحاء أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.