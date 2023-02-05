العالم اليوم - هل سيقضي "ChatGPT" على وظيفتك؟ هذه أكثر 5 مهن معرضة للخطر

انتم الان تتابعون خبر هل سيقضي "ChatGPT" على وظيفتك؟ هذه أكثر 5 مهن معرضة للخطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 09:22 مساءً - أثار تطبيق الدردشة الآلي "ChatGPT"، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مخاوف من أن يؤدي إلى اختفاء ملايين الوظائف من الوجود.

وتمتلك التطبيق شركة "OpenAI"، وهي مدعومة من عملاق التكنولوجيا الأميركي "مايكروسوفت". ويقدر "ChatGPT" على كتابة مقالات ومواضيع إنشائية ونكات، كما له القدرة على الإجابة على أسئلة معقدة وإنجاز أبحاث طويلة ومفصلة.

وتقول "تشات جي.بي.تي"، على موقعها الإلكتروني، إنها تهدف إلى إنتاج ذكاء اصطناعي "يفيد البشرية جمعاء"، لكن الخبراء باتوا يتحدثون عن خطر القضاء على ملايين الوظائف، بسبب الخصائص المتميزة، التي يوفرها التطبيق.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن زاك سعيدي، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في وكالة إبداعية بريطانية، إن تأثير الذكاء الاصطناعي سيظهر في العديد من القطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر سعيدي أنه يستخدم "ChatGPT" لصياغة محتوى مكتوب وأدوات أخرى للتسويق واكتشاف اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.

وظائف مهددة