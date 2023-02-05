رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية ومراسلون يتعرضون لإطلاق النار من قبل قوات كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 08:29 مساءً - أعلنت وكالة (تاس) الروسية أن رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية سيرجي مينيايلو ومراسلين كانوا برفقته تعرضوا لإطلاق النار من قبل قوات نظام كييف، دون وقوع إصابات.

ووفقاً لمراسل (تاس)، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق النار على الرئيس مينيايلو ومحرر وكالة تاس لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية، نظامي جادزيبالايف، وطاقم تصوير القناة الأولى في منطقة زابوروجيه جنوب شرق أوكرانيا، أثناء زيارة مواقع المتطوعين الأوسيتية لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأشار المراسل إلى أنه وبعد الهجوم لجأ الرئيس مينيايلو والمراسلون إلى أقرب مخبأ، والذي لحق به ضرر طفيف، ولا يوجد بينهم أي ضحايا أو جرحى.