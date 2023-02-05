العالم اليوم - "الغاز القاتل" يحصد أرواح 5 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 08:22 مساءً - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الأحد، وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة في جنوب البلاد تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، مما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 قتيلا منذ مطلع العام.

وذكرت الحماية المدنية في بيان: "تدخلت إسعافاتنا على الساعة 14:00 (13:00 ت غ) ببلدية حاسي الرمل ولاية الاغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة".

وأضافت: "خلف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة".

وشهد شهر يناير، الذي تميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وفاة 54 شخصا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدنية، بينما تم إنقاذ 500 شخص على الأقل.

ومنذ بداية فبراير توفي تسعة أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية. وخلال سنة 2022 توفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.

وبدأت الحكومة حملة واسعة للتوعية بمخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون "الذي لا لون ولا رائحة له"، كما قررت توزيع مجانا أجهزة إنذار على كل مستخدمي الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية أنها ستقتني قريبًا 22 مليون جهاز إنذار لتزويد كل البيوت.