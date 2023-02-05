وزارة الدفاع الروسية : مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 07:31 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، مقتل نحو 400 عسكري أوكراني وتدمير معدات عسكرية بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، بأنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية من القوات الروسية، أضرارا بوحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقتى خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، في مناطق جريانيكوفكا وليمان بيرفي وكوتلياروفكا، ومنطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوجانسك الشعبية، وتدمير أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية مصفحة وسيارتين".

وتابعت: "في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أنه نتيجة لنيران المدفعية والعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها وحدات تجمع القوات "المركزية"، ألحقت أضرارا بوحدات من الفرقة 25 المحمولة جوا، ألوية الهجوم رقم 95 المحمولة جواً للقوات من أوكرانيا واللواء السابع والعشرون من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوسادوفوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوجانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي".