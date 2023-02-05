أبو شامة لـ القاهرة الإخبارية: أداء الإعلام الدولى فى حرب أوكرانيا متحيز

جدة - نرمين السيد - وقال "أبو شامة"، خلال ظهوره فى برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أداء الإعلام الدولى فى الحرب الأوكرانية، سواء فى الجانب الغربى أو الروسى، يعد أداءا متحيزا بالطبع.

وأضاف، أن الإعلام فى الجانبين خلال عام قدم بشكل كبير، وجهة النظر الخاصة بالطرف التابع له فقط، مشيرا إلى أن الحرب الأوكرانية كانت نقطة تحول كبيرة لم يواجهها الإعلام خلال فترات طويلة.

وتابع، أن الحرب شكلت نوعا جديدا من الإعلام أقرب إلى الدعايا أكثر من الإعلام الحقيقى، ليصبح المسئولية الكبرى على الجمهور فى تحرى الدقة للمعلومات التى تقدمها وسائل الإعلام المختلفة، سواء من الطرف الغربى أو الروسى، ليصبح البحث عن الحقيقة مهمة صعبة المنال فى ظل تلك الظروف.