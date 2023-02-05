القاهرة الإخبارية- الاتحاد الأوروبى: نهدف لتقليص تمويل روسيا لحرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى إن العقوبات لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسى، مشيرا إلى أن روسيا لن تتمكن من توفير أسواق بديلة للنفط سريعا. وأكد الاتحاد الأوروبى أن الشراكة الأوروبية الأمريكية وثيقة لدعم أوكرانيا.

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