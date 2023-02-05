رئيس المركز الثقافى الروسى لـ القاهرة الإخبارية: موسكو لم تتأثر بالعقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال "شعيتو"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، على قناة القاهرة الإخبارية، إن أوروبا وقعت فى مشاكل انعكست على دول أوروبا كما انعكست على روسيا.

وأضاف، أن إدارة أوروبا لهذه الأزمة، والعقوبات التى أصدرتها لم تجد نفعا، لأن روسيا لم تتأثر كثيرا، ولديها الكثير من البدائل والمخارج، لأن روسيا بنت علاقات مميزة مع عدد كبير من دول العالم.

وتابع: "الأوروبيون يحاولون الكذب على أنفسهم، فإنهم يشترون المشتقات الروسية بطرق مباشرة، أو بطرق غير مباشرة عن طريق الهند أو الصين أو تركيا".