العالم اليوم - تراجع للسوق السعودي بأولى جلسات الأسبوع.. وبورصة مصر ترتفع

انتم الان تتابعون خبر تراجع للسوق السعودي بأولى جلسات الأسبوع.. وبورصة مصر ترتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 07:24 مساءً - سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعًا في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي على منتجات روسيا المكررة من النفط.

وانخفضت أسعار النفط، الذي يغذي النمو في المنطقة، الجمعة، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما قلل من صادرات الطاقة الروسية.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر السعودي بنسبة 1.34 بالمئة، إذ تراجع سهم عملاق النفط "أرامكو" السعودية بنسبة 1.5 بالمئة، في حين تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.9 بالمئة.

وكان من الخاسرين سهم "د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية"، الذي انخفض 2.2 بالمئة، وسهم بنك الرياض الذي تراجع 3.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.1 بالمئة منهيا خسائر على مدى أربع جلسات.

وارتفع المؤشر بفعل مكاسب حققها سهم البنك التجاري الدولي، الذي صعد 1.4 بالمئة، وسهم مجموعة طلعت مصطفى الذي ارتفع 3.1 بالمئة.

وكان من بين الرابحين سهم بالم هيلز للتعمير الذي قفز 10.3 بالمئة، وسهم و"جي.بي.أوتو" الذي قفز هو الآخر بنسبة 9.2 بالمئة.