مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعيق دخول المصلين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية فى الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس إلى أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت فى هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا يومى الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال.