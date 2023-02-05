العالم اليوم - أوكرانيا: سنستخدم الأسلحة بعيدة المدى في هذه المناطق فقط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 05:30 مساءً - أكد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا "لن تُستخدم" لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.

وقال أوليكسي ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحفي في كييف: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا".

ويأتي حديث ريزنيكوف بعدما حذر الكرملين، الأربعاء، من أن الصواريخ بعيدة المدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا "ستفاقم" الصراع.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى "تصعيد التوتر، نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث، العملية العسكرية ستستمر".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهما إنه من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات لأوكرانيا، صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر وأسلحة أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة، الحلفاء بأن يمدوا بلاده بنظام صاروخي بعيد المدى.