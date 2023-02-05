واشنطن تبحث إرسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها فى اليابان

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "سانكى" اليابانية، أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى باليابان، فى إطار خطة لتعزيز الدفاعات فى مواجهة الصين ببحرى الصين الشرقى والجنوبى، حسبما أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت الصحيفة، أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية فى اليابان يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك، مشيرة إلى أن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة.

ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة، لكن سانكى قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية فى الاعتبار.

وترغب اليابان والولايات المتحدة فى دعم الجزر التى تفصل بحر الصين الشرقى عن غرب المحيط الهادى، لأنها قريبة من تايوان التى تعتبرها الصين جزءًا منها، بحسب القناة الإخبارية.