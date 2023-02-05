دبلوماسى أوكرانى: كييف لا تعترف بمتعددى الجنسيات

جدة - نرمين السيد - قال إيفان سيهيدا، دبلوماسى أوكرانى بالكويت، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكى جرّد سياسيين سابقين من الجنسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنه برغم ذلك لن يتم ترحيلهم من البلاد، ولهم الحرية الكاملة فى التنقل.





وأضاف إيفان سيهيدا، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن بعض من نُزعت منهم الجنسية يتواجدون خارج أوكرانيا حاليًا، ولديهم عدة جنسيات، وأن أوكرانيا لا تعترف بمتعدد الجنسيات، بل بالواحدة فقط، مشددًا على أنه لا يعترف بازدواجية الجنسية لديهم، وأن هناك أوكرانيين لديهم جنسية روسية فى بعض المناطق أو جنسيات أوروبية أخرى.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، جرّد العديد من السياسيين ذوى النفوذ السابقين من الجنسية، أمس السبت، فى أحدث خطوات لتطهير البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.

وقال زيلينسكى، خلال كلمته المصورة الليلية، إنه وقع على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير أوكرانيا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدى، على حد وصفه.

ولم يذكر الرئيس الأوكرانى الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.