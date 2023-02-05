العالم اليوم - الأردن.. متحور "الحمى القلاعية" يغلق كافة أسواق المواشي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 04:28 مساءً - أغلقت وزارة الزراعة الأردنية، يوم الأحد، أسواق المواشي في المحافظات بالمملكة لمدة 14 يوما وعلقت استيراد الأعلاف بعد رصد إصابات جديدة بفيروس الحمى القلاعية.

وقالت الوزارة الزراعة إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة على لسان الناطق الرسمي لورنس المجالي أنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، وأنّ المطعوم السابق أثبت نجاحه".

وأفاد المجالي، الأحد، في بيان صادر عن وزارة الزراعة بعدم تسجيل أي حاله من العترة السابقة في الأغنام والأبقار، حيث إنّ أغلب الحالات التي سجلت في منطقة الظليل هي من العترة (متحور جديد) التي عملت الوزارة حاليا على توفير المطعوم الخاص بها وتسجيلها والسماح للقطاع الخاص باستيرادها.

واتخذ وزير الزارعة خالد الحنيفات، وفقا للناطق، جملة من الإجراءات والمخاطبات لوزارة الداخلية والإدارة المحلية وأمانة عمّان للمضي في إجراءات الحجر البيطري والتعقيم والتحصين.

وأشار إلى أن الوزارة قد عملت على تحقيق بنية تحتية للقطاع شملت حملة تحصين لكافة قطعان الماشية وصلت إلى 4 ملايين مطعوم، والبدء في إنشاء مستشفيات بيطرية.