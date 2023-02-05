العالم اليوم - علامة تحذير من مرض.. ماذا يعني ظهور "هلال" في عينك؟

انتم الان تتابعون خبر علامة تحذير من مرض.. ماذا يعني ظهور "هلال" في عينك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 04:28 مساءً - كم مرة سمعت عن تدهور صحة شخص بسبب مرض كان من الممكن أن يتعامل معه بسرعة وأمان إذا اكتشفه مبكرا؟.. هذا هو تحديدا ما يجب الانتباه إليه عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، إذ يمكن أن تتراكم الدهون بمرور الوقت وتسبب انسدادا خطيرا في الشرايين، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لن يعرفوا في الواقع أنهم مصابون به، إلى أن يتم فحصهم أو يعانوا من مشكلة صحية ذات صلة.

ومع ذلك، قد يلاحظ الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي - وهي حالة وراثية ترتفع فيها بشكل استثنائي مستويات الكوليسترول في الدم - بعض العلامات الجسدية.

"هلال" في العين

أحد هذه العلامات، هو وجود شكل هلال "نصف القمر" في العين.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تصف هذا على أنه "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر، على السطح الخارجي للقرنية."

يحدث ذلك عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في الجسم.

علامات أخرى

وإلى جانب الهلال في العين، قد تظهر علامات أخرى على الجسم، تعد بمثابة جرس إنذار لتحذيرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، تشمل:

تورم الأوتار على مفاصل يديك ووتر العرقوب في مؤخرة الكاحل. يمكن أن تبدو مثل كتل دهنية صغيرة.

بقع مرتفعة شاحبة صفراء، حول العينين وعلى الجفون (زانثلازما).

وكما هو الحال مع ارتفاع الكوليسترول المرتبط بنمط الحياة، فإن الكوليسترول المرتبط بالتاريخ العائلي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب.

هل تغيير نمط الحياة كاف؟

هناك اختلاف رئيسي بين الكوليسترول "العائلي" وذلك المرتبط بنمط الحياة، وهو أن التغييرات في نمط الحياة لخفض المرتبط بعوامل الوراثة لن تكون كافية في كثير من الأحيان".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إنه اضطراب وراثي يؤثر على واحد من كل 250 شخصا، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب التاجية في سن أصغر".

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منه، فإن ممارسة الرياضة وعادات الأكل الصحية مهمة، لكنها غالبا لا تكفي لخفض نسبة الكوليسترول لديهم إلى مستوى صحي.