اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تعانى من ركود وخسرت أسواقا كلاسيكية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة حادة جدًا؛ لاسيما وأنها جاءت بعد جائحة كورونا، حيث تقطعت أوصال الاقتصاد العالمى خلال عامين ونصف.





وقال الدكتور عبداللطيف درويش، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إن من ضمن أسباب الأزمة العالمية أيضًا الحرب الاقتصادية بين المراكز الاقتصادية الجديدة النامية والاقتصاد الروسى والصينى المنافس الأول للاقتصاد الغربى.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الغرب خسر العديد من الأسواق الكلاسيكية مثل الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى نمو مراكز اقتصادية قوية جديدة مثل إندونيسيا، ماليزيا، وسنغافورة، مؤكدًا أن هذا النمو جاء على حساب الاقتصاد الأوروبى.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت وزادت الأزمة الاقتصادية تعقيدًا، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالى زيادة أسعار المنتجات وارتفاع نسبة التضخم. وأوضح أن أوروبا تعانى من ركود اقتصادى؛ لأن الاقتصاد الأوروبى يعتمد على العملية الاستهلاكية.

وأوضح أن هناك انخفاض فى معدلات الاستهلاك نتيجة البطالة وارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وكل ذلك أدى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.