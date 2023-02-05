روسيا تعلن السيطرة على مواقع جديدة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على مواقع أكثر أهمية فى دونيتسك.

وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم قتل أكثر من 400 مقاتل أوكرانى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.