استطلاع: الأمريكيون غير متحمسين لإعادة المنافسة بين بايدن وترامب فى 2024

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالاشتراك مع شبكة "إيه بى سى نيوز" أن قلة من الأمريكيين متحمسون لإعادة السباق الرئاسى بين الرئيسين الحالى جو بايدن والسابق دونالد ترامب، على غرار المنافسة الانتخابية السابقة بينهما عام 2020.





وقالت الصحيفة التى نشرت نتائج الاستطلاع إنه ربما يكون كل من بايدن وترامب قد حصلا على عدد قياسى من الأصوات فى عام 2020، ولكن فى هذه المرحلة المبكرة من دورة انتخابات المقبلة 2024، يظهر الأمريكيون القليل من الحماس لإعادة المباراة بين الزعيمين.

ولا يوجد أى حماس كبير داخل حزبى بايدن وترامب لإعادة انتخاب أحدهما، ويقول معظم الأمريكيين بشكل عام إنهم سيشعرون بالاستياء أو الغضب إذا فاز أى منهما فى الانتخابات الرئاسية.

ومن بين الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية، وجد الاستطلاع أن نسبة 58 % يقولون إنهم يفضلون شخصا آخر غير بايدن كمرشح لهم فى عام 2024 - ما يقرب من ضعف نسبة الـ31 % الذين يؤيدون بايدن. ولم يتغير هذا إحصائيا منذ سبتمبر الماضي.

ومن بين الجمهوريين والمستقلين ذوى الميول الجمهورية، قال 49 % إنهم يفضلون ترشيح شخص آخر غير ترامب فى عام 2024، مقارنة بـ 44 % ممن يفضلون الرئيس الأمريكى السابق. وهذا أيضا لم يتغير إحصائيا عن سبتمبر الماضى.

ويقول أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين (62 %) إنهم سيكونون "غير راضين" أو "غاضبين" إذا أعيد انتخاب بايدن فى عام 2024، بينما قال 56 % نفس الشيء عن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية.

وفى المقابل قال 36 % من المستطلعين إنهم سيكونون "متحمسين" أو "راضين ولكن غير متحمسين" إذا أعيد انتخاب بايدن بينما قال 43 % نفس الشيء عن فوز محتمل لترامب فى عام 2024.