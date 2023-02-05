استطلاع: الأمريكيون غير متحمسين لإعادة المنافسة بين بايدن وترامب فى 2024

وقالت الصحيفة التى نشرت نتائج الاستطلاع إنه ربما يكون كل من بايدن وترامب قد حصلا على عدد قياسى من الأصوات فى عام 2020، ولكن فى هذه المرحلة المبكرة من دورة انتخابات المقبلة 2024، يظهر الأمريكيون القليل من الحماس لإعادة المباراة بين الزعيمين.
ولا يوجد أى حماس كبير داخل حزبى بايدن وترامب لإعادة انتخاب أحدهما، ويقول معظم الأمريكيين بشكل عام إنهم سيشعرون بالاستياء أو الغضب إذا فاز أى منهما فى الانتخابات الرئاسية.
ومن بين الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية، وجد الاستطلاع أن نسبة 58 % يقولون إنهم يفضلون شخصا آخر غير بايدن كمرشح لهم فى عام 2024 - ما يقرب من ضعف نسبة الـ31 % الذين يؤيدون بايدن. ولم يتغير هذا إحصائيا منذ سبتمبر الماضي.
ومن بين الجمهوريين والمستقلين ذوى الميول الجمهورية، قال 49 % إنهم يفضلون ترشيح شخص آخر غير ترامب فى عام 2024، مقارنة بـ 44 % ممن يفضلون الرئيس الأمريكى السابق. وهذا أيضا لم يتغير إحصائيا عن سبتمبر الماضى.
ويقول أكثر من 6 من كل 10 أمريكيين (62 %) إنهم سيكونون "غير راضين" أو "غاضبين" إذا أعيد انتخاب بايدن فى عام 2024، بينما قال 56 % نفس الشيء عن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية.
وفى المقابل قال 36 % من المستطلعين إنهم سيكونون "متحمسين" أو "راضين ولكن غير متحمسين" إذا أعيد انتخاب بايدن بينما قال 43 % نفس الشيء عن فوز محتمل لترامب فى عام 2024.
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