متخصص لـ«القاهرة الإخبارية»: تحليق المنطاد فوق الأراضى الأمريكية جرأة صينية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام المصرى للدراسات السياسية، إن العلاقات الأمريكية - الصينية تمر خلال هذه الأيام بفترة من التوتر الملحوظ، خصوصًا بعد تحليق منطاد صينى فى الأجواء الأمريكية، الأمر الذى وصفته واشنطن بأنه "انتهاك صارخ"، وذلك بعد فترة من سعى بكين وواشنطن إلى وضع أطر للعلاقة بينهما.





وأضاف فرحات، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم طرح هذا التوتر والتأزم تساؤلات بشأن مصير العلاقات بعد لقاءات ثنائية وصلت المستوى الرئاسى، جرت فى إندونيسيا أثناء انقعاد قمة العشرين خلال العام 2022، موضحًا أن تحليق المنطاد فوق الأراضى الأمريكية جرأة صينية رغم التبريرات التى أعلنتها بكين بأنه متخصص فى الرصد الجوى والبحث العلمى، ويعتبرونه نقطة تحول فى الصراع ويبعد العلاقات عن مسار التنافس الاستراتيجى.

وأكد مدير مركز الأهرام المصرى للدراسات السياسية، أن إسقاط المنطاد الصينى يؤكد أننا أمام نقطة تحول مهمة فى مسار العلاقات الأمريكية الصينية، رغم أن استراتيجية واشنطن الأخيرة تؤكد على ضرورة الحفاظ على علاقتها مع الصين، فى ظل تنافس استراتيجى، كما أن التطور الذى شهدته سماء أمريكا، أمس، من الممكن أنَّ ينقل العلاقات من مستوى التنافس الاستراتيجى إلى مسار الصراع، مؤكدًا أنَّ الصراع هنا لا يعنى بالضرورة أن يكون عسكريًا، لكن ستكون الغلبة لنمط التفاعلات بين البلدين.

ووفقًا للسردية التى كشفت عنها الصين بشأن تحليق "المنطاد"، علق فرحات قائلًا: "الصين اعتبرت عملية إسقاط المنطاد بالعدوان، لأن بكين أشارت إلى أن دخوله للأجواء الأمريكية نظرًا للعوامل الجوية، وذلك يضع الأطراف تحت ضغط والابتعاد عن مستوى التنافسية الاستراتيجية"